La polizia di Napoli indaga sulla morte di Ilenia Musella, la ragazza di 22 anni accoltellata alla schiena e morta ieri sera. Il sospettato principale è il fratello, noto per essere coinvolto in fughe e nascondigli. Gli agenti stanno ascoltando testimoni e cercando di ricostruire l’accaduto. La comunità si stringe intorno alla famiglia, ancora sconvolta per la tragica perdita.

Una giovane di 22 anni, Ilenia Musella, è morta ieri sera a Napoli dopo essere stata accoltellata alla schiena. Il decesso è avvenuto nel pronto soccorso della clinica Villa Betania, nel quartiere di Ponticelli, dove la ragazza era stata portata in auto. Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine intensa e stanno cercando il fratello della vittima, un uomo di età compresa tra i 25 e i 30 anni, che si è reso irreperibile dopo l’omicidio. L’ipotesi principale degli inquirenti è che il dramma abbia avuto origine in una lite familiare, forse aggravatasi in un contesto di tensioni pregresse. Non si esclude che la violenza si sia consumata in strada, in un’area priva di telecamere di sorveglianza, come il Parco Conocal, dove viveva la vittima. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Indagine a Napoli dopo omicidio giovane: sospettato il fratello, attivo nel giro di fughe e nascondigli

