Lo scorso 10 aprile, nel centro commerciale Mongolfiera di Foggia, si è svolta la premiazione della terza edizione dei Carrelli della Pace. L’evento ha visto la partecipazione di 16 istituti scolastici e associazioni del territorio, che hanno presentato i loro progetti e le loro creazioni. La manifestazione ha rappresentato un momento di confronto e di valorizzazione della creatività dei partecipanti.

Lo scorso 10 aprile, il centro commerciale Mongolfiera di Foggia si è trasformato nel palcoscenico per la premiazione della terza edizione dei Carrelli della Pace, un evento che ha la partecipazione attiva di 16 tra istituti scolastici e associazioni locali. La manifestazione, nata dalla sinergia tra la struttura commerciale e la Omnia Service Animation srl, guidata da Carlo e Matteo Bonfitto, ha celebrato la creatività legata al riciclo e alla riflessione sociale attraverso l’esposizione di carrelli decorati, visibili dal 27 marzo al 12 aprile. L’arte del recupero e i temi sociali premiati dalla giuria tecnica. La valutazione artistica e concettuale dei lavori è stata affidata a una commissione composta dalla scenografa e insegnante Maria Grazia De Rosa, dal fotografo Alfonso Delli Carri e dalla giornalista Germana Zappatore.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Foggia, la creatività vince: ecco i migliori Carrelli della Pace

Al centro commerciale 'Mongolfiera' l'invasione colorata dei carrelli della paceÈ stata una grande festa colorata per grandi e piccini quella che si è svolta presso il Centro Commerciale Mongolfiera di Foggia lo scorso 10 aprile...

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