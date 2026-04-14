Al centro commerciale ' Mongolfiera' l' invasione colorata dei carrelli della pace
Lo scorso 10 aprile, presso il Centro Commerciale Mongolfiera di Foggia, si è tenuta una cerimonia di premiazione per la terza edizione dei ‘Carrelli della Pace’. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi visitatori, adulti e bambini, attratti dall’esposizione di carrelli decorati in modo colorato e originale. La manifestazione è organizzata dal centro commerciale e si svolge annualmente, coinvolgendo la comunità locale.
È stata una grande festa colorata per grandi e piccini quella che si è svolta presso il Centro Commerciale Mongolfiera di Foggia lo scorso 10 aprile in occasione della premiazione della terza edizione dei ‘Carrelli della Pace’, manifestazione organizzata dal Centro Commerciale con la.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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