Al centro commerciale ' Mongolfiera' l' invasione colorata dei carrelli della pace

Lo scorso 10 aprile, presso il Centro Commerciale Mongolfiera di Foggia, si è tenuta una cerimonia di premiazione per la terza edizione dei ‘Carrelli della Pace’. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi visitatori, adulti e bambini, attratti dall’esposizione di carrelli decorati in modo colorato e originale. La manifestazione è organizzata dal centro commerciale e si svolge annualmente, coinvolgendo la comunità locale.