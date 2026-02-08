Il Giardino della Pace porta la creatività pugliese alle Olimpiadi Il designer Birardi | Ulivo simbolo di storia

Il Giardino della Pace, un'area verde creata in Puglia, arriva alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Il designer Gianni Birardi, originario della regione, ha ideato uno spazio che unisce tradizione e creatività. Al centro del progetto c’è un ulivo, simbolo di storia e di speranza, che rappresenta l’identità pugliese e il desiderio di portare un tocco di natura e cultura alle competizioni invernali.

Il "Giardino della Pace" dalla Puglia alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Un'area verde emozionale quella progettata in occasione dei Giochi Invernali da Gianni Birardi, originario di Casamassima, hinterland di Bari, e fondatore dell'omonimo studio di progettazione nel 2008, conosciuto per la realizzazione di giardini mediterranei ad alto valore simbolico, e allestita in Piazza Città di Lombardia a Milano, all'interno del Palazzo della Regione. Ulivi secolari arrivati nel cuore della manifestazione olimpica in una realizzazione che ha visto lavorare assieme Studio Birardi e un'altra eccellenza pugliese, Vivai Capitanio di Monopoli, il più grande della regione.

