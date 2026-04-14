Il governo italiano ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell’accordo di difesa con Israele, annunciando questa misura durante il Vinitaly di Verona. La premier ha spiegato che la sospensione riguarda l’intero accordo, senza specificare eventuali dettagli sulle cause o le tempistiche. Contestualmente, la procura di Roma ha aperto un procedimento riguardante un’imbarcazione coinvolta in una flottiglia, contestando anche il reato di tortura.

Verona, 14 aprile 2026 – Il governo italiano congela l’ accordo di Difesa con Israele. Lo ha annunciato oggi Giorgia Meloni dal Vinitaly di Verona, spiegando che la decisione di “sospendere il rinnovo automatico” dell’intesa, è stata presa “in considerazione della situazione attuale”. Un segnale a Netanyahu, dopo giorni di tensione tra l’Italia e Israele, iniziati con gli attacchi delle forze Idf ai soldati italiani Unifil in Libano, e culminati ieri con Tel Aviv che ha richiamato l’ambasciatore italiano Ferrari. Al governo di Bibi non sono piaciute le parole del ministro degli Esteri Antonio Tajani che da Beirut ha definito “inaccettabili” i bombardamenti israeliani contro i civili, uccisi in massa.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Meloni congela l’accordo di difesa con Israele: “Sospeso il rinnovo automatico”. Flotilla, la procura di Roma contesta anche il reato di tortura

Meloni, sospeso il rinnovo automatico dell'accordo di difesa con Israele"In considerazione della situazione attuale, il governo ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell' accordo di difesa con Israele ".

Israele, Meloni: “Sospeso il rinnovo automatico dell’accordo di difesa con Tel Aviv”L’Italia ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell’accordo di difesa con Tel Aviv.