Flick orgoglioso della prestazione del Barça | Vincere la Champions League è un sogno

L’allenatore del Barcellona ha commentato con orgoglio la prestazione della squadra, affermando che vincere la Champions League rappresenta ancora un obiettivo da raggiungere. Dopo l’eliminazione ai quarti di finale da parte dell’Atletico Madrid, ha sottolineato che questa competizione rimane un sogno per il club e i suoi tifosi. La squadra si prepara ora a continuare il percorso in campionato e altre competizioni.

2026-04-15 01:46:00 Breaking news: L’allenatore del Barcellona Hansi Flick ha ammesso che vincere la Champions League rimane un “sogno” per la sua squadra dopo essere stata eliminata ai quarti di finale dall’Atletico Madrid. Il Barça ha alzato il famoso trofeo cinque volte, ma non lo vince dal 2015. Nonostante la vivace vittoria per 2-1 quella sera al Metropolitano, i catalani perdono complessivamente 3-2. Parlando alla stampa dopo il fischio finale, Flick, visibilmente deluso, ha riflettuto su quello che sarebbe potuto essere, citando la mancanza di fortuna e l’impatto di giocare in 10 dopo il cartellino rosso di Eric García. “Ho apprezzato molto quello che ho visto.🔗 Leggi su Justcalcio.com Vicario è orgoglioso degli Spurs nonostante l’uscita dalla Champions League mentre il portiere esorta la squadra a usare la prestazione come trampolino di lancio2026-03-19 01:14:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Mercoledì sera il Tottenham è uscito dalla Champions League per mano... Lautaro Martinez: «Il mio sogno più grande è vincere la Champions League»in una conversazione live con i tifosi trasmessa sui canali della piattaforma, lautaro martínez ha fornito una panoramica diretta sul proprio ruolo...