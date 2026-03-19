Vicario è orgoglioso degli Spurs nonostante l’uscita dalla Champions League mentre il portiere esorta la squadra a usare la prestazione come trampolino di lancio

Mercoledì sera, i Tottenham Hotspur sono stati eliminati dalla Champions League, ma il vicario della squadra ha espresso orgoglio per l’impegno mostrato, nonostante il risultato. Il portiere ha invece invitato i compagni a usare la prestazione come punto di partenza per migliorare e tornare più forti nelle prossime competizioni. La notizia è stata pubblicata recentemente sul sito 101greatgoals.

2026-03-19 01:14:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Mercoledì sera il Tottenham è uscito dalla Champions League per mano dell’Atletico Madrid Guglielmo Vicario afferma che il Tottenham può trarre fiducia dalla vittoria per 3-2 sull’Atletico Madrid nonostante non sia riuscito a completare una delle grandi rimonte della Champions League, insistendo che la prestazione ha dimostrato di cosa è capace la sua squadra. Gli Spurs hanno vinto quella notte ma sono stati eliminati con un punteggio complessivo di 7-5, un rigore di Xavi Simons all’89’ ha aggiunto un tocco finale a una prestazione piena di carattere. Lo stesso... 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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