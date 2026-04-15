L’allenatore ha espresso insoddisfazione per la prestazione della squadra durante il primo tempo di una recente partita contro il Barcellona. Ha sottolineato che sarebbe stato importante riuscire a segnare di più in quella fase del gioco, evidenziando alcune mancanze offensive. Le parole del tecnico sono arrivate in seguito alla sconfitta, evidenziando le sue valutazioni sulla gestione della fase offensiva dei suoi giocatori.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Hansi Flick, tecnico del Bayern Monaco, ha rilasciato dichiarazioni significative dopo la vittoria sul Atletico Madrid nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Nonostante il risultato positivo, Flick ha manifestato preoccupazioni riguardo l’uscita del Barcellona dalla competizione, evidenziando come una cattiva percentuale realizzativa nei primi minuti di gioco abbia influenzato il match. I dettagli sulla prestazione dei suoi ragazzi sono cruciali per capire la situazione attuale del calcio europeo. Le aspettative nei confronti del Bayern sono sempre elevate, e ogni partita può diventare un’opportunità per analizzare sia i punti di forza che le lacune della squadra.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Flick deluso: “Dovevamo segnare di più nel primo tempo contro il Barcellona”

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