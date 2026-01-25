Il Barcellona spezza un avvio lento e supera l'Oviedo con un tris di Olmo, Raphinha e Yamal, conquistando il primo posto in classifica. In campo anche Joao Cancelo, recentemente trasferito dall’Al Hilal di Simone Inzaghi. La vittoria permette ai blaugrana di superare il Real Madrid, consolidando la posizione di Flick in vetta alla Liga.

Un tempo dormendo, un tempo dominando. Il Barcellona ha superato 3-0 l’Oviedo ultimo in classifica ma la partita è stata più complicata del previsto. L’assenza di Pedri, fermo per almeno un mese per l’ennesimo problema muscolare, priva la squadra di Flick del suo elemento più intelligente e creativo, l’apriscatole per partite di questo tipo, la fonte di gioco più cristallina. Ok, c’è sempre Lamine Yamal e Raphinha sta tornando ai suoi eccezionali livelli, Dani Olmo segna e Fermín fa tante cose, ma Pedri è unico. E senza di lui il Barça mercoledì andrà a caccia di un posto tra le prime 8 di Champions. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Barcellona sonnecchia, poi travolge l'Oviedo: controsorpasso al Real. Flick torna primo

Barcellona-Real Oviedo: formazioni, statistiche e anteprimaDomenica, il Barcellona ospiterà il Real Oviedo in una sfida valida per la Liga 2026.

Le cose cambiano – Hansi Flick felice al Barcellona ma ammette che potrebbe subire la stessa sorte di Xabi Alonso al Real MadridHansi Flick, allenatore del Barcellona, ha dichiarato di poter affrontare un destino simile a quello di Xabi Alonso al Real Madrid, nonostante il senso di appartenenza e coesione crescenti nella squadra catalana.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

ma nn ho capito il padre va a barcellona (dorme con l’amante k nn è più amante) e alex pke deve andare da scesci x.com