Nel torneo ATP 500 di Monaco di Baviera, Flavio Cobolli ha superato il belga Zizou Bergs con un punteggio di 6-2 6-3, assicurandosi così l'accesso ai quarti di finale. La partita si è conclusa senza grandi difficoltà per il tennista italiano, che ha dominato l'incontro dall'inizio alla fine. Questa vittoria rappresenta un passaggio importante nel suo percorso nel torneo tedesco.

Stavolta niente di neanche lontanamente somigliante a quella che si definisce lotta: Flavio Cobolli batte con il punteggio di 6-2 6-3 il belga Zizou Bergs e va ai quarti di finale del torneo ATP 500 di Monaco di Baviera. Basta un’ora e 13 minuti al capitolino per concludere il discorso, e ora potrebbe essere derby con Luciano Darderi, ammesso che questi vada a battere il ceco Vit Kopriva nel match che seguirà questo. Per Cobolli un inizio di partita che viaggia sui binari dell’equilibrio, anche se va subito salvato un game d’apertura da 0-30. Fino al 3-2 tutto secondo i servizi, poi, in quel sesto gioco, un po’ perché l’italiano risponde bene, un po’ per errori grossolani di Bergs, arriva il break che vale il 4-2, confermato senza particolari patemi nel giro di pochi minuti.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Flavio Cobolli, tutto facile contro Bergs a Monaco e quarti di finale assicurati

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