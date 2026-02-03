Il nome del commissario europeo al Commercio, Maros Sefcovic, compare in alcuni file pubblicati dal Dipartimento di giustizia americano. Nei documenti si parla di una chat tra Epstein e un altro soggetto, che cita un incontro con Sefcovic nel 2019. Il commissario smentisce di aver mai avuto contatti con Epstein o di conoscere il finanziere pedofilo. La vicenda riaccende i sospetti e mette in discussione le relazioni tra Sefcovic e il caso Epstein.

Il nome del commissario europeo al Commercio Maros Sefcovic compare in una chat tra Jeffrey Epstein e un altro soggetto nell’ambito dei file resi pubblici dal Dipartimento di giustizia americano, in cui si fa riferimento a un incontro con il politico nel 2019. L’interlocutore potrebbe essere il diplomatico slovacco Miroslav Laj?ák, ma non è indicato in chiaro nei file pubblici. Sefcovic nega però di aver partecipato a qualsiasi incontro con Epstein: “Non ho mai avuto alcun contatto diretto o indiretto, né ho mai incontrato Jeffrey Epstein. Non ho autorizzato né acconsentito a che qualcuno menzionasse il mio nome a Jeffrey Epstein, compreso Miroslav Laj?ák”, ha fatto sapere il commissario slovacco tramite un portavoce durante l’incontro quotidiano con la stampa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Negli Epstein files anche il nome del commissario Ue Sefcovic. Che smentisce contatti con il finanziere pedofilo

Maros Sefcovic, commissario europeo al Commercio, ha negato di aver mai avuto contatti con Jeffrey Epstein.

Elon Musk ha deciso di smentire le mail pubblicate sui documenti riguardanti Jeffrey Epstein.

