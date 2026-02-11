Le rivelazioni degli Epstein Files portano alla luce un nome che ricorre almeno 200 volte: Aidan, il diplomatico francese. Si tratta di un uomo che, secondo le indagini, avrebbe fatto da talpa all’Onu per conto di Jeffrey Epstein. La scoperta mette in crisi il ministero degli Esteri a Parigi, che ora si trova a fare i conti con un caso molto delicato.

Negli Epstein Files il nome di un diplomatico francese che si ripete almeno 200 volte fa tremare il ministero degli Esteri a Parigi. Non un politico di primo piano, né una personalità nota, ma un profilo apparentemente tecnico: Fabrice Aidan, alto funzionario che, tra il 2010 e il 2017, stando alle inchieste dei media francesi, ha scambiato decine di mail “anche amichevoli” con Jeffrey Epstein, morto suicida in carcere nel 2019, mentre era detenuto con accuse di traffico sessuale di minori. Se non c’è nulla che stabilisca un coinvolgimento di Aidan nei crimini sessuali di Epstein, emerge invece che, mentre il diplomatico lavorava all’Onu, a New York, forniva regolarmente a Epstein informazioni, documenti e rapporti confidenziali dell’organizzazione internazionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Le rivelazioni degli Epstein Files: Aidan, il diplomatico francese che era la “talpa” all’Onu del finanziere pedofilo

Approfondimenti su Epstein Files

Il nome del commissario europeo al Commercio, Maros Sefcovic, compare in alcuni file pubblicati dal Dipartimento di giustizia americano.

Il segretario alla Marina degli Stati Uniti, John Phelan, è stato trovato nella lista dei passeggeri di un volo del 2006 a bordo dell’aereo privato di Jeffrey Epstein.

Ultime notizie su Epstein Files

Argomenti discussi: Epstein files, i documenti segreti che scuotono il potere; Jeffrey Epstein, la storia del finanziere pedofilo e i file sul caso; Donald Trump e il fantasma di Epstein che non se ne va; Caso Epstein, William e Kate vicini alle vittime: Sconvolti per il contenuto delle rivelazioni.

