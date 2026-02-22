Tutti i divieti e le strade chiuse domenica 22 febbraio a Limbiate

L'improvvisa chiusura delle strade e i divieti di circolazione a Limbiate sono stati decisi per una commemorazione. La chiesa di San Giorgio alle 11.30 ospita una messa in ricordo dell’ambasciatore limbiatese Luca Attanasio, a cinque anni dalla sua morte in Congo. Le autorità hanno disposto le restrizioni per garantire l’ordine durante l’evento. Le strade interessate resteranno chiuse fino al termine della cerimonia.

Le modifiche alla viabilità previste per l'arrivo in città del segretario del Vaticano Pietro Parolin nel giorno del quinto anniversario della morte dell'ambasciatore Luca Attanasio. La messa e le celebrazioni A Limbiate domenica 22 febbraio nella chiesa di San Giorgio alle 11.30 si celebra una messa in ricordo dell’ambasciatore limbiatese Luca Attanasio a 5 anni dalla sua morte in Congo. E per l'occasione in Brianza è arrivato il segretario del Vaticano Pietro Parolin. In città, in vista delle celebrazioni, il comune ha disposto alcune modifiche alla viabilità con divieti e strade chiuse. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Le strade chiuse a Roma sabato 21 e domenica 22 febbraioA causa della Domenica Ecologica e di una messa di Papa Leone XIV a Castro Pretorio, le strade di Roma resteranno chiuse nel fine settimana.

Olimpiadi Invernali 2026, tutti i divieti a Milano dal 2 febbraio: strade chiuse e orari dei mezziOggi a Milano scattano i divieti per le Olimpiadi invernali 2026.

