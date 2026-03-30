SuperEnalotto festa a Fiumicino | centrato un 5 da quasi 30mila euro

Un giocatore ha centrato un “5” nel concorso del SuperEnalotto di sabato 28 marzo, vincendo circa 29.000 euro. La notizia è stata diffusa da Agipronews e riguarda la località di Fiumicino, in provincia di Roma. La schedina vincente è stata convalidata nella zona, portando l’intero Lazio a festeggiare questa estrazione.

Fiumicino, 30 marzo 2026 – Esulta il Lazio grazie al SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di sabato 28 marzo è stato centrato un “5” da 29.773,88 euro a Fiumicino, in provincia di Roma, presso la “Tabaccheria Russo” in via Valderoa, 53. Per quanto riguarda i numeri del gioco retail, nella provincia di Roma la situazione resta sostanzialmente stabile: la spesa si è attestata a 1,17 miliardi di euro, rispetto agli 1,18 miliardi dei 12 mesi precedenti. Anche a livello regionale si conferma una fase di stabilità. I dati elaborati da Agipronews riportano, infatti, una spesa (ovvero la raccolta meno le vincite dei giocatori) di circa 1,6 miliardi di euro nei punti vendita, in linea con l’anno precedente. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Leggi anche: SuperEnalotto, sfiorato il “6” in Campania: centrato un “5” da 30mila euro Leggi anche: SuperEnalotto, a Cautano sfiorato il “6”: centrato un “5” da 89mila euro