Quantistica a Napoli scienziati e ricercatori | Così cambia la fisica

Da domani e fino al 17 aprile, Napoli ospiterà il terzo congresso nazionale dedicato alla fisica quantistica. L'evento si svolgerà negli spazi di Città della Scienza a Bagnoli e vedrà la partecipazione di scienziati e ricercatori provenienti da diverse città italiane. Per quattro giorni, il congresso sarà il punto di incontro per presentazioni e incontri dedicati alle ultime novità nel campo della fisica quantistica.

Napoli per 4 giorni sarà capitale della quantistica: da domani fino al 17 aprile, infatti, negli spazi di Città della Scienza a Bagnoli, terzo congresso nazionale del National Quantum Science and Technology Institute (Nqsti), un appuntamento che riunirà scienziati, ricercatori, università, centri di ricerca e imprese impegnate nello sviluppo delle tecnologie quantistiche, uno dei settori più promettenti dell’innovazione scientifica e industriale. L’apertura dei lavori di martedì 14 sarà anche l’evento che l’Italia dedicherà al World Quantum Day, la giornata internazionale della fisica quantistica, e il congresso comincerà con una mattinata pensata per i più giovani.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Quantistica, a Napoli scienziati e ricercatori: «Così cambia la fisica» Leggi anche: "L’insospettabile importanza del vuoto, dalla fisica classica alla fisica quantistica” al liceo di Lugo Città della Scienza, a Napoli l’evento italiano che aderisce alla Giornata mondiale della fisica quantisticaNapoli capitale della quantistica dal 14 al 17 aprile: Città della Scienza ospita il 3° congresso nazionale di NQSTI. Fisica Quantistica e Realtà: Il Futuro Influenza Davvero il Passato (La Scienza Risponde)