Le Entrate annunciano l’introduzione di due aperture pomeridiane settimanali dedicate ai professionisti, con orari di due ore ciascuna. Una di queste aperture sarà in presenza presso gli uffici, mentre l’altra si svolgerà online. La sperimentazione è partita e prevede un doppio slot settimanale, con l’obiettivo di migliorare i servizi offerti ai contribuenti. Le date e le modalità di accesso sono state comunicate agli interessati.

Prende forma l’operazione aperture pomeridiane dedicate ai professionisti dell’agenzia delle Entrate. Non c’è ancora la data cerchiata sul calendario a sugellare il debutto ma la cornice comincia a diventare più nitida, anche dopo il confronto tra Agenzia e organizzazioni sindacali. Le due aperture pomeridiane saranno di due ore ciascuna e saranno articolate in maniera mista: una in presenza e l’altra in modalità telematica. Principalmente saranno commercialisti e consulenti del lavoro i beneficiari di questa iniziativa. Vanno comunque lette in un contesto che ha portato negli anni a una forte digitalizzazione dei servizi che ha consentito di ridurre gli accessi fisici agli uffici da 11 a 4 milioni, proprio grazie alla possibilità di affidarsi ai canali telematici.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Fisco, in arrivo le due aperture pomeridiane delle Entrate per i professionisti: ecco come e quando

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