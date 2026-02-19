Conti correnti scattano i controlli dell' Agenzia delle Entrate | ecco cosa guiderà le ricerche del Fisco
L'Agenzia delle Entrate ha avviato controlli sui conti correnti degli italiani, a causa di numerose segnalazioni di redditi non dichiarati. Secondo il Piano organizzativo 2026-2028, le verifiche riguarderanno soprattutto movimenti sospetti e depositi di importo elevato. Le ispezioni si concentreranno su clienti con operazioni anomale o non giustificate, per scoprire eventuali evasioni fiscali. La misura mira a recuperare entrate fiscali e a contrastare l’evasione. I controlli riguarderanno anche piccoli risparmiatori con transazioni insolite.
Come previsto dal Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028, l' Agenzia delle Entrate si prepara a effettuare una serie di verifiche a tappeto sui conti correnti degli italiani, alla ricerca di redditi non dichiarati. Grazie all'individuazione di anomalie sui flussi bancari, coadiuvata dalle analisi incrociate sulle banche dati a disposizione del Fisco, sarà possibile focalizzare l'attenzione su situazioni potenzialmente a rischio evasione. Ma quale linea guida verrà seguita per far scattare questa attività di controllo? Il principio che guiderà le verifiche sarà quello della presunzione legale: ogni movimento di denaro non giustificato verso un conto corrente verrà considerato come reddito imponibile, per cui sarà il contribuente ad avere l'onere di provare il contrario. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
