Sistemi Salerno – Holding Reti e Servizi SpA e l’Università degli Studi di Salerno firmato il protocollo d’intesa

Sistemi Salerno e l’Università degli Studi di Salerno hanno firmato un protocollo d’intesa. L’obiettivo è creare un collegamento più stretto tra la ricerca universitaria e i servizi di pubblica utilità. Con questa collaborazione, vogliono sostenere l’imprenditorialità innovativa e rafforzare il rapporto tra formazione e gestione dei servizi per i cittadini. La firma è avvenuta oggi, nella Biblioteca e Sala Consiglio “Enrico Mattei”, alla presenza di rappresentanti delle due istituzioni.

Tempo di lettura: 3 minuti Creare un ponte tra ricerca accademica e servizi di pubblica utilità per favorire l’imprenditorialità innovativa, consolidare il legame tra alta formazione e gestione dei servizi alla cittadinanza per generare valore economico e sociale: sono questi gli obiettivi del Protocollo d’Intesa siglato oggi, lunedì 9 febbraio 2026, presso la Biblioteca e Sala Consiglio “Enrico Mattei” di Sistemi Salerno (Via Passaro 1). Il protocollo, che vede come attori protagonisti Sistemi Salerno – Holding Reti e Servizi S.p.A. e l’Università degli Studi di Salerno, nasce da un’iniziativa promossa dall’Onorevole Piero De Luca, che ha voluto sostenerla fortemente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

