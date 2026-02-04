Firmato un accordo strategico fra l' università d' Annunzio e la Sangmyung University di Seoul in Corea

L’università d'Annunzio di Chieti-Pescara ha firmato un accordo con la Sangmyung University di Seoul. La rettrice Chonghee Kim è arrivata questa mattina per siglare il protocollo di collaborazione, aprendo così una nuova collaborazione tra Italia e Corea nel settore accademico.

Nell’aula consiliare del rettorato nel Campus di Chieti, il rettore Liborio Stuppia, ha accolto una delegazione ufficiale della “Sangmyung University” di Seoul L'obiettivo dell'intesa è quello di creare un ecosistema di ricerca e didattica che colleghi stabilmente l'Abruzzo ai poli d'eccellenza mondiali. L’università “d’Annunzio” e la coreana Sangmyung hanno firmato l'accordo dopo la visita della delegazione coreana a Chieti che prevede l'avvio di corsi ufficiali di lingua e cultura coreana, la possibilità di ottenere una doppia laurea valida in Italia e Corea del Sud, e collaborazioni scientifiche tra docenti e ricercatori.🔗 Leggi su Ilpescara.it

L'Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara ha firmato un accordo con la Sangmyung University di Seoul.

Firmato un accordo strategico fra l'università d'Annunzio e la Sangmyung University di Seoul in CoreaNell'aula consiliare del rettorato nel Campus di Chieti, il rettore Liborio Stuppia, ha accolto una delegazione ufficiale della Sangmyung University di Seoul

UNIVERSITÀ Accordo a #Chieti con il protocollo d'intesa tra @univUda e #SangmyungUniversity di Seoul.