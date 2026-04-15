Firicano in esclusiva a Cagliarinews24 | Per i rossoblù direi che si deve far la corsa su se stessi e fare ancora cinque o sei punti per arrivare alla quota salvezza

Firicano ha rilasciato un'intervista esclusiva a Cagliarinews24, affermando che i rossoblù devono concentrarsi su loro stessi e accumulare altri cinque o sei punti per raggiungere la quota salvezza. La sua dichiarazione si concentra sulla necessità di migliorare il rendimento della squadra per evitare la retrocessione. Non sono stati forniti dettagli su eventuali strategie o incontri futuri in programma.

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