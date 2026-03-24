Inter News 24 Pastore, a Cronache di Spogliatoio, ha parlato così della corsa Scudetto tra Inter e Napoli: ecco tutte le sue parole. Il rallentamento della capolista ha riacceso il dibattito sulla volata finale, portando nuove riflessioni sulla tenuta psicofisica della squadra di Cristian Chivu. Durante la trasmissione Fontana di Trevi, il giornalista Giuseppe Pastore ha analizzato con freddezza i numeri della classifica, definendo il campionato non ancora del tutto spalancato, ma certamente non più blindato come un mese fa. Nonostante il margine resti importante, l’inerzia delle ultime prestazioni nerazzurre autorizza le inseguitrici a sognare un ribaltone che avrebbe del clamoroso. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pastore sulla corsa Scudetto: «Campionato riaperto? È socchiuso, perché il Napoli può fare 24 punti ma deve sperare che…»

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