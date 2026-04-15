A Firenze il 18 aprile la passeggiata Incantesimo di fuoco

Sabato 18 aprile il centro storico di Firenze ospiterà l’evento “Incantesimo di fuoco”. La passeggiata si svolgerà nel pomeriggio, coinvolgendo diverse strade e piazze della zona. L’evento prevede spettacoli di fuochi e performance artistiche che interesseranno i partecipanti lungo il percorso. La manifestazione è stata annunciata dalle autorità cittadine e si svolge nel rispetto delle normative vigenti per la sicurezza pubblica.

Firenze, 15 aprile 2026 - Sabato 18 aprile il centro storico di Firenze, dichiarato Patrimonio Mondiale nel 1982, sarà protagonista della Giornata Internazionale dei Monumenti e dei Siti promossa da ICOMOS che in questo anno affronta il tema della risposta alle emergenze per il patrimonio vivente in contesti di conflitti e disastri, con un’iniziativa dedicata alla memoria urbana e alla ricostruzione postbellica. Per l’occasione è in programma la passeggiata patrimoniale dal titolo “Incantesimo di fuoco”, un itinerario guidato alla scoperta delle trasformazioni che hanno interessato l’area intorno a Ponte Vecchio dopo la Seconda Guerra Mondiale.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Firenze il 18 aprile la passeggiata “Incantesimo di fuoco” Notizie correlate Il nuovo Toyota RAV4 in anteprima a Firenze: l'imperdibile open weekend del 18 e 19 aprileL’icona che ha ridefinito il concetto di Sport Utility Vehicle torna con un design rivoluzionario, motorizzazioni elettrificate di quinta generazione... Il Circolo del Tennis Firenze 1898 ospiterà la 49ª edizione del Torneo Internazionale Giovanile Under 18 “Città di Firenze”Il Circolo del Tennis Firenze 1898 ospiterà la 49ª edizione del Torneo Internazionale Giovanile Under 18 “Città di Firenze” Il Circolo del Tennis...