Catania tra storia e culto | un viaggio nel cuore millenario della città

Catania si prepara a svelare i suoi segreti più antichi con una nuova passeggiata tra arte e fede. La città invita i visitatori a scoprire i tesori nascosti e i luoghi simbolo che raccontano secoli di storia e devozione. Un modo per vivere il centro storico in modo diverso, tra chiese, monumenti e tradizioni che si tramandano da generazioni.

Sicilia Gaia vi invita a una passeggiata straordinaria attraverso i secoli, un itinerario d’arte e devozione che svela i tesori nascosti e i luoghi simbolo di Catania. Dalle profondità del sottosuolo alle vette del barocco, cammineremo tra archeologia romana, segreti normanni e lo splendore dei monumenti dedicati a Sant’Agata.In una sola mattinata, avremo accesso a uno scrigno di tesori unico, inclusa una mostra fotografica esclusiva e luoghi spesso chiusi al pubblico. L'Itinerario del Tour: La Cattedrale: Visita alla Sagrestia e alla prestigiosa Cappella Regia. Sottosuolo Romano: Discesa alle monumentali Terme Achilliane.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

