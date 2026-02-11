Sicilia frodi su terreni e fondi pubblici | Cassazione conferma la condanna a 3 anni per l’ex deputato Coltraro

La Cassazione ha confermato la condanna a tre anni e tre mesi per l’ex deputato regionale Giambattista Coltraro. La decisione riguarda l’inchiesta “Terre emerse” su frodi legate a terreni e fondi pubblici in Sicilia. Coltraro, che è anche notaio, aveva già subito una condanna in primo grado, e ora la suprema corte ha confermato la pena. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di indagini sulla corruzione e le pratiche illecite nel settore pubblico.

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 3 anni e 3 mesi per l'ex deputato regionale Giambattista Coltraro, notaio, nell'ambito del processo scaturito dall'operazione "Terre emerse". La vicenda, che ha visto la luce grazie a un'inchiesta giornalistica nel 2015, si conclude con una sentenza definitiva che accerta la responsabilità di Coltraro per falso in atto pubblico. Il caso riguarda un presunto gruppo criminale dedito all'appropriazione fraudolenta di terreni nel territorio di Carlentini, in provincia di Siracusa, e all'ottenimento di finanziamenti pubblici illeciti. La conferma della condanna rappresenta l'epilogo di un'indagine complessa, iniziata quasi un decennio fa, che ha scosso il tessuto politico e sociale della Sicilia orientale.

