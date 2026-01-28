Dalle penalità ai nulla osta Ora si cambia

La Quintana potrebbe cambiare nel 2026. Le penalità e i nulla osta potrebbero essere rivisti, aprendo così una fase di rinnovamento. La tradizione resta, ma si cerca di adattarsi alle esigenze di oggi. La voglia di rinnovarsi sembra più forte che mai.

Il 2026 potrebbe essere l’anno della svolta per la Quintana, pronta a rinnovarsi nel segno della tradizione ma con uno sguardo più attento al presente. Nei giorni scorsi il Consiglio degli Anziani, guidato dal presidente Massimo Massetti, ha incontrato le Commissioni artistica e tecnica per mettere mano ai regolamenti della giostra e del corteo storico, avviando un percorso di confronto che promette di incidere in modo concreto sul futuro della rievocazione. Le proposte emerse sono ora al vaglio dei sei comitati di sestiere, chiamati ad analizzarle nel dettaglio. A metà febbraio è già previsto un nuovo incontro, quello decisivo, che servirà a mettere nero su bianco eventuali modifiche e a definire il nuovo assetto regolamentare della Quintana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

