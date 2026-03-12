Rosignano deve scontare otto mesi per resistenza a pubblico ufficiale | 37enne arrestato

A Rosignano Marittimo un uomo di 37 anni di origine nordafricana è stato arrestato perché doveva scontare otto mesi e due giorni di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale. La condanna si riferisce a fatti avvenuti a Santa Luce, in provincia di Pisa, nel febbraio 2024. L’arresto è stato eseguito dalle forze dell’ordine nel corso delle attività di routine.

Un 37enne di origine nordafricana è stato arrestato a Rosignano Marittimo dal momento che doveva scontare una pena residua di 8 mesi e 2 giorni per resistenza a pubblico ufficiale per fatti risalenti al febbraio 2024 commessi a Santa Luce Pisa. Dovendo espiare una parte della condanna ai domiciliari, i carabinieri dell'Arma lo hanno prontamento condotto nella sua abitazione avvisando di quanto accaduo l'autorità giudiaziaria.