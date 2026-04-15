Firenze accoglie la comunità UNITALSI di Castelnovo ne Monti | santa messa speciale e momento di riflessione aperto alla città

Sabato 18 aprile alle ore 16:00, nella Chiesa di San Felice in Piazza a Firenze, si svolgerà una Santa Messa officiata da Don Giovanni Ruozi, con la collaborazione di Don Gianfranco Rolfi e della parrocchia locale. L’evento è dedicato alla comunità U.N.I.T.A.L.S.I. di Castelnovo ne Monti e sarà seguito da un momento di riflessione aperto alla città. La cerimonia coinvolgerà i membri dell’associazione e il pubblico presente.

Sabato 18 aprile alle ore 16:00, presso la Chiesa di San Felice in Piazza, si terrà una Santa Messa speciale officiata da Don Giovanni Ruozi, in collaborazione con Don Gianfranco Rolfi e la Parrocchia di San Felice in Piazza.L’iniziativa nasce grazie all’impegno di Riccardo Starnotti, guida.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Castelnovo ne’ Monti, coppia di anziani ruba 4.000 euro dal borsello dimenticato: incastrati dai videoDue denunce per furto aggravato per un episodio avvenuto presso un autolavaggio di Castelnovo ne’ Monti, dove una coppia di anziani è stata... La Santa Messa di Rai Uno in diretta dal Duomo di Rimini, momento in ricordo di don Oreste BenziLa Santa Messa di Rai Uno di domenica, 8 febbraio, sarà trasmessa in diretta dalla Cattedrale di Rimini a partire dalle ore 10,55. Si parla di: La musica contro la malattia: la storia di Francesco, 22 anni, tra chemio e speranza. Lucignano accoglie 14 studenti americani: prosegue il gemellaggio con l’Accademia Europea di FirenzeArezzo, 7 marzo 2026 – Lucignano accoglie 14 studenti americani: prosegue il gemellaggio con l’Accademia Europea di Firenze. Si ripete la tre giorni di incontri, scambio culturale e amicizia tra ... lanazione.it I 32 anni di solidarietà della comunità delle Piagge a Firenze, la lezione controcorrente di don Santoro: «Qui tutto è condiviso, anzi moltiplicato»Più vicini alla Chiesa dopo Francesco, ma resta un altrove per la città: «Qui tutto è condiviso, anzi moltiplicato». La misura di tutto non è il capitale, ma l’umano ... corrierefiorentino.corriere.it