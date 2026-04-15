Firenze | 350 cittadini e 32 associazioni scendono in campo per il verde

A Firenze, una rete composta da 357 cittadini e 32 associazioni si sta organizzando per gestire direttamente gli spazi verdi della città. Questa iniziativa coinvolge numerose realtà locali e rappresenta un passo importante nel tentativo di migliorare la cura del patrimonio ambientale urbano. La proposta mira a coinvolgere attivamente la comunità nella tutela e valorizzazione delle aree verdi, promuovendo un ruolo più diretto dei cittadini nella cura del territorio.

Una rete di 357 cittadini e 32 organizzazioni diverse si prepara a prendere le redini della gestione ambientale urbana a Firenze, segnando un passaggio fondamentale nella lotta contro la crisi climatica. L’iniziativa, che ha una risposta massiccia durante la prima chiamata pubblica per i Custodi del Verde, si trasformerà da progetto teorico a realtà operativa con l’evento di presentazione previsto per domani, mercoledì 15 aprile, presso il Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio. Il numero di adesioni registrato supera le aspettative iniziali, delineando un quadro di partecipazione civile che coinvolge non solo singoli individui, ma un mosaico complesso di realtà: tra le 32 entità confermate figurano infatti 21 associazioni, 5 comitati di cittadini, cooperative sociali, gruppi informali e persino una scuola secondaria.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Firenze: 350 cittadini e 32 associazioni scendono in campo per il verde Custodi del Verde, boom di adesioni a Firenze: 357 cittadini in campo per sfidare la crisi climaticaLa risposta di Firenze alla sfida del cambiamento climatico ha il volto e l’entusiasmo di centinaia di cittadini. "Al referendum votiamo no": le associazioni reggine Filt-Cgil scendono in campoLe Associazioni reggine Filt-Cgil metropolitana, ANPI Ruggero Condo', Libera, La Cosa Pubblica, Aequa hanno promosso per il prossimo 27 febbraio con...