Al referendum votiamo no | le associazioni reggine Filt-Cgil scendono in campo

Le associazioni reggine Filt-Cgil, ANPI Ruggero Condo’, Libera, La Cosa Pubblica e Aequa organizzano un evento pubblico il 27 febbraio alle 17 presso il Cinema Dopolavoro Ferroviario, angolo piazza Garibaldi. L’iniziativa si inserisce nel dibattito sul referendum in programma, invitando i cittadini a esprimersi con un voto contrario. L’appuntamento rappresenta un momento di confronto e partecipazione locale.

