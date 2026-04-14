Fioretto Emanuele Iaquinta vince la Coppa del Mondo Under 20 | è il 19esimo successo italiano in specialità

Emanuele Iaquinta ha conquistato la vittoria nella Coppa del Mondo Under 20 di fioretto maschile, portando a casa il suo primo successo in questa competizione. La vittoria rappresenta il 19º risultato italiano in questa specialità. La finale si è svolta a Roma, dove il giovane atleta ha superato gli avversari per aggiudicarsi il titolo. La stagione internazionale si conclude con questa affermazione significativa per la sua carriera.

Roma – Mettendo il sigillo su una stagione internazionale da incorniciare, Emanuele Iaquinta ha vinto la Coppa del Mondo Under 20 di fioretto maschile. È il coronamento di un percorso fantastico, iniziato lo scorso autunno, per il romano classe 2008, prodotto del Frascati Scherma e da pochi mesi entrato a far parte del gruppo sportivo delle Fiamme Gialle. Al primo anno nella categoria Giovani, l’allievo del maestro Valerio Aspromonte ha chiuso da numero 1 al mondo tra i fiorettisti Under 20 grazie alla medaglia di bronzo conquistata nel Mondiale di Rio de Janeiro, risultato – in una gara che attribuiva punteggio maggiorato – che gli ha dato la certezza aritmetica della vittoria nella classifica generale del circuito iridato.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Emanuele Iaquinta ha vinto la Coppa del Mondo Under 20 di fioretto maschile Leggi anche: Coppa del Mondo Under 20: due medaglie al fioretto