Emanuele Iaquinta ha vinto la Coppa del Mondo Under 20 di fioretto maschile

Emanuele Iaquinta ha conquistato il titolo mondiale nella categoria Under 20 di fioretto maschile, portando a casa il 19° oro per l’Italia in questa specialità. Sul podio del torneo internazionale hanno raggiunto Leonardo Reale nello sciabola e Greta Collini nel fioretto, entrambe rappresentanti delle nazionali giovanili italiane. La competizione si è svolta nel circuito iridato dedicato ai giovani atleti, con partecipanti provenienti da diverse nazioni.

È il 19° successo italiano nella specialità. Sul podio del circuito iridato dei Giovani anche lo sciabolatore Leonardo Reale e la fiorettista Greta Collini. Mettendo il sigillo su una stagione internazionale da incorniciare, . È il coronamento di un percorso fantastico, iniziato lo scorso autunno, per il romano classe 2008, prodotto del Frascati Scherma e da pochi mesi entrato a far parte del gruppo sportivo delle Fiamme Gialle. Al primo anno nella categoria Giovani, l’allievo del maestro Valerio Aspromonte ha chiuso da numero 1 al mondo tra i fiorettisti Under 20...🔗 Leggi su Sportface.it Leggi anche: Coppa del Mondo Under 20: due medaglie al fioretto Sofia Goggia ha vinto la Coppa del Mondo di super-GLa sciatrice italiana Sofia Goggia ha vinto l’ultima gara della Coppa del Mondo di super-G che si è tenuta domenica a Lillehammer, in Norvegia,...