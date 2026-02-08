Vanoli a Dazn | Serve anche la fase difensiva! C’è una cosa che mi ha dato fastidio Sull’infortunio di Gudmundsson posso dirvi questo
Dopo il pareggio contro il Torino, l’allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, si è lasciato andare a qualche commento. Ha detto che serve migliorare anche in fase difensiva e ha espresso fastidio per alcune cose, senza entrare troppo nei dettagli. Sul infortunio di Gudmundsson, Vanoli ha aggiunto qualcosa, ma senza confermare i motivi o le tempistiche del recupero. La partita si chiude con un risultato che lascia l’amaro in bocca, e il tecnico si prepara a lavorare sui punti deboli della sua squadra.
Comolli dopo il rinnovo di Yildiz: «È un campione vero, una stella del calcio. È un giovane uomo cresciuto coi valori bianconeri» Yildiz Juve, l’ufficialità del rinnovo arriva in conferenza stampa! Le parole del talento turco Kean dopo Fiorentina Torino: «Non dobbiamo mollare, oggi sono tornato per il club e per la Nazionale. Paratici mi conosce da tanto tempo e spero che.» Baroni post Fiorentina Torino: «Messo in campo tutto quello che avevamo». Poi parla così dei nuovi arrivati Buongiorno, una serata da incubo in Genoa Napoli: il centrale azzurro in lacrime in panchina! Cos’è successo Endrick brilla al Lione, Ancelotti pronto a lanciarlo da titolare col Brasile? L’indiscrezione dalla Francia Manchester United inarrestabile! Battuto anche il Tottenham: 4° successo consecutivo per i Red Devils di Carrick! Ecco com’è andata Mercato Inter, pericolo scippo per Aleksandar Stankovic: le big europee sono pronte a contenderselo! Calciomercato Milan: rossoneri scatenati, inserimento per Alphadjo Cissè! Ecco la strategia a sorpresa di Tare Calciomercato Verona: Alphadjo Cissè lascia l’Italia e vola al Psv Eindhoven! Manca solo un tassello per l’addio del classe 2006, tutte le cifre Calciomercato, salta il trasferimento di Zinchenko all’Ajax? Ecco cosa sta succedendo Pagelle Genoa Napoli: Buongiorno horror, Juan Jesus ingenuo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Approfondimenti su Vanoli Fiorentina
Vanoli critica : «Manca la fase difensiva! Una cosa mi ha infastidito. Su Gudmundsson posso dire questo»
Zhegrova a DAZN: «Juve compatta tutta la partita, anche prima del mio ingresso. Spalletti mi sta aiutando anche nella fase difensiva, sto dando il mio meglio»
Ultime notizie su Vanoli Fiorentina
Argomenti discussi: Fiorentina KO al Maradona: il rammarico di Vanoli e Solomon Streaming | DAZN IT; Napoli-Fiorentina 2-1, Vanoli: Meritavamo il pari per quanto prodotto; Dove vedere Napoli-Fiorentina in tv? Dazn o Sky, orario; Vanoli: Kean ha dimostrato di stare bene, Piccoli in netta crescita: su loro due insieme….
Vanoli duro: Facciamo sempre gli stessi errori. Ecco che cosa ci manca...Le parole dell'allenatore della Fiorentina dopo il pareggio contro il Torino: Dobbiamo rimanere positivi perché l'ho detto, se siamo in questa situazione dobbiamo lottare fino in fondo ... tuttosport.com
Fiorentina, Vanoli a Dazn: Serve equilibrio a centrocampo! Kean ha recuperatoNel pre-partita del match tra Napoli e Fiorentina, in scena allo Stadio Diego Armando Maradona, è intervenuto a Dazn il tecnico dei viola, Paolo Vanoli. Commisso - Ciò ... tuttonapoli.net
Paolo Vanoli al termine della partita contro il Napoli, a Dazn Violanelcuore facebook
DAZN - Fiorentina, Vanoli: "Dobbiamo essere bravi a trovare equilibrio, Kean recuperato" ift.tt/5GM6Idc x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.