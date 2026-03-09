Pervis Estupinan, difensore del Milan, ha commentato a 'Telelombardia' la vittoria nel derby, definendola una notte meravigliosa. Ha detto di aver ricevuto fiducia da parte di Allegri durante l'incontro e ha espresso entusiasmo per il risultato raggiunto. Le sue parole sono state condivise subito dopo la partita, senza ulteriori commenti o analisi.

Pervis Estupinan, giocatore rossonero, ha parlato a 'Telelombardia' al termine del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Uomo partita: una notte magica? "Grazie. Sì, la verità è che è stata una notte meravigliosa. Sono contento e felice per aver aiutato la squadra, per aver dato una grande gioia questa notte a tutti i tifosi" Che settimana hai vissuto? Cosa ti ha detto Allegri? "Il mister sempre mi ha dato fiducia: questo è molto importante. Ho lavorato molto per questo momento. Credo che abbiamo una squadra molfo forte, con grandi giocatori e grandi persone. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Estupinan post Inter: “E’ stata una notte meravigliosa. Allegri mi ha sempre dato fiducia”

Milan, Estupinan decisivo nel derby con l’Inter: «È il gol più importante della mia carriera! Ecco cosa mi ha detto Allegri»Tonali torna in Serie A? Rivelazione sul futuro del centrocampista, si va verso questa direzione per l’estate! L’indiscrezione Boga convince la...

Conferenza stampa Locatelli pre Inter Juve: «Sto bene, il mister mi ha dato tanta fiducia. Noi non vediamo l’ora di giocare»Calciomercato Juventus: tre colpi a parametro zero! Club al lavoro per l’estate, ecco i tre obiettivi pronti ad arrivare gratis Calciomercato Roma:...

Altri aggiornamenti su Estupinan post.

Temi più discussi: Il Milan vince il derby grazie a Estupinan: l'Inter resta a +7 in classifica; Milan-Inter, possibili NOVITÀ di formazione: le ultime; Diretta Milan-Inter oggi Serie A. Live risultato, aggiornamenti e classifica; Milan, derby vinto come all'andata: Estupinan fa godere i rossoneri.

Estupinan decide Milan-Inter: quando De Zerbi parlava di lui spostando lattine e bicchieriIl derby di Milano viene deciso dal protagonista che proprio non ti aspettavi: la stracittadina della Madonnina vede trionfare il Milan e il gol dell'1-0. tuttomercatoweb.com

Milan-Inter 1-0, le pagelle: Estupinan disegno divino e di Allegri, Chivu deve arrendersiMilan-Inter 1-0, il derby della 28^ giornata della Serie A 2025/26 vede riaprire la corsa per lo Scudetto. A decidere il derby della Madonnina, il gol. tuttomercatoweb.com

Estupinan ha parlato nel post partita, analizzando l'azione del gol e raccontando com'è nato Per saperne di più, segui il primo commento - facebook.com facebook

re di Milano Il Milan vince il derby Chivu perde anche al ritorno Segui il post-partita di #MilanInter con #Fuoriclasse powered by Haier, LIVE ora su #DAZN x.com