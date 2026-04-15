L'allenatore della Fiorentina ha parlato alla vigilia della partita contro il Crystal Palace, dichiarando di sperare di rimanere sulla panchina della squadra anche in futuro. Ha riferito di aver condiviso alcune parole con i giocatori in vista della sfida, che si svolgerà domani. Inoltre, ha aggiornato sulle condizioni di alcuni giocatori, tra cui Kean, che si trova in un percorso di recupero.

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© Calcionews24.com - Fiorentina, Vanoli ammette: «Futuro? Spero di restare! Ecco cosa ho detto alla squadra per la sfida di domani col Crystal Palace e come sta Kean»

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