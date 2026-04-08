Convocati Fiorentina per il Crystal Palace la lista di Vanoli | non solo Kean! Sono 3 gli assenti

La Fiorentina ha annunciato i giocatori convocati per la partita contro il Crystal Palace, con la lista stilata da Vanoli. Tra i presenti, oltre a Kean, ci sono altri atleti chiamati a scendere in campo. Sono tre gli assenti rispetto alla rosa completa, ma i nomi esatti non sono stati comunicati ufficialmente. La squadra si prepara a affrontare la sfida con alcuni elementi mancanti tra i convocati.

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