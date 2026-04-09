In queste ore si parla molto di calciomercato e di un possibile interesse di alcuni club inglesi per un attaccante della nazionale italiana. Secondo alcune fonti, il Crystal Palace sarebbe il favorito per aggiudicarsi il calciatore, che attualmente si trova in Italia. Nelle ultime giornate, si discute anche delle sue condizioni fisiche e di come un eventuale trasferimento in Premier League potrebbe influenzare la sua carriera.

2026-04-08 22:05:00 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta Tuttosport: LONDRA (INGHILTERRA) – Conquistati tre punti preziosissimi nello scontro salvezza del Bentegodi contro l’Hellas Verona grazie al sigillo dell’ex Juve Nicolò Fagioli, giovedì 9 aprile la Fiorentina vola a Londra per sfidare il Crystal Palace nell’andata dei quarti di finale di Conference League. Alla vigilia della sfida contro gli inglesi il tecnico della Viola, Paolo Vanoli, presenta il match in conferenza stampa: “Il Crystal Palace fa la Premier League, il campionato più forte al mondo, lontano dal nostro a livello economico. Sono stato qui col Chelsea,... 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – Fiorentina, Vanoli: “Come sta Kean. Il Crystal Palace è favorito, quando vinci in Premier…”

Crystal Palace-Fiorentina, Vanoli: “Essere qui è un orgoglio. Kean non poteva farcela”Londra, 8 aprile 2026 – Orgoglio, lucidità, la necessità (e la voglia) di fare una grande prestazione.

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Fiorentina vs Crystal Palace è anche Pongracic vs Glasner: il difensore viola ha avuto il tecnico dei londinesi come allenatore al Wolfsburg #crystalpalacefiorentina #ConferenceLeague x.com

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