Per evitare possibili danni alle strutture storiche, sono state installate transenne in occasione della partita tra la Fiorentina e il Crystal Palace. Le barriere sono state posizionate per proteggere il Battistero, il Duomo, il Biancone e la Loggia de’ Lanzi. Questa misura è stata adottata su richiesta della Prefettura e segue le procedure già utilizzate in precedenti eventi pubblici di questo genere.

FIRENZE – Scattano misure di sicurezza anche per proteggere i monumenti di Firenze in occasione della partita di ritorno di Conference League tra Fiorentina e Crystal Palace prevista domani allo stadio Franchi. Le misure hanno finalità preventiva rispetto a intemperanze che potrebbero sfociare in vandalismi. Sempre in vista dello stesso incontro la prefettura ha ribadito, come in altre partite casalinghe della stagione dei viola, i consueti divieti e limitazioni alla vendita e al porto di bevande alcoliche o in vetro, e dell’ingresso allo stadio di bombolette contenenti spray urticanti. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina-Crystal Palace: transenne per proteggere Battistero, Duomo, Biancone e Loggia de’ Lanzi dagli inglesi

Notizie correlate

Fiorentina: Crystal Palace avversario nei quarti. Gli inglesi vincono nei supplementari (1-2) in casa dell’Aek LarnacaLARNACA (CIPRO) – Sarà il Crystal Palace di Londra, squadra del borgo di Croydon, l’avversario della Fiorentina nei quarti di finale di Conference...

Fiorentina, De Gea furioso dopo la sconfitta con il Crystal Palace: il gesto del portiere e perché non ha digerito il KO in ConferenceCalciomercato Inter, futuro scritto per Bastoni: prima lo Scudetto e poi la partenza per Barcellona? Svelata la strategia del difensore e il piano...

Aggiornamenti e dibattiti

Si parla di: FOTO - Monumenti transennati in vista dell'arrivo dei tifosi.

Fiorentina-Crystal Palace, Vanoli: Dobbiamo fare partita perfetta, spero di restare quiServe un'impresa alla Fiorentina per ribaltare domani al Franchi lo 0-3 subito in Inghilterra dal Crystal Palace nell'andata dei quarti di Conference League. Paolo Vanoli però ci crede, rinfrancato an ... sport.sky.it

Conference League, troppo Crystal Palace per la Fiorentina: vincono gli inglesi 3-0La Fiorentina è stata superata per 3-0 dal Crystal Palace nell'andata dei quarti di finale di Conference League. Brutta prestazione di viola vincono gli inglesi grazie alle reti di Mateta e Mitchell n ... fantacalcio.it