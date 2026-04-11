Fiorentina De Gea furioso dopo la sconfitta con il Crystal Palace | il gesto del portiere e perché non ha digerito il KO in Conference

Dopo la recente sconfitta in Conference League contro il Crystal Palace, il portiere della Fiorentina ha mostrato segni di forte irritazione. In campo e successivamente sui social, ha manifestato chiaramente il suo disappunto, evidenziando come l’esito della partita non sia stato facilmente accettato. La reazione del portiere ha attirato l’attenzione, suscitando discussioni tra tifosi e addetti ai lavori sulla sua gestione emotiva dopo il risultato.

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