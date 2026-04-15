Nella partita di ritorno dei quarti di finale, la Fiorentina affronta il Crystal Palace dopo aver subito un punteggio di 0-3 nella gara di andata a Londra. La squadra toscana dovrà affrontare la sfida senza l’attaccante Kean, che è assente per infortunio. La sfida si gioca in Italia e i viola cercano una rimonta che si presenta difficile sulla carta.

Nella gara di ritorno dei quarti i viola partono dal duro 0-3 incassato a Londra: senza Kean il tecnico va a caccia di un clamoroso ribaltone Non ci sono grandi margini per una clamorosa rimonta ma la Fiorentina nella difficilissima gara di ritorno di quarti di Conference League ci proverà davanti al proprio pubblico. Vanoli deve ribaltare lo 0-3 di Londra cercando un'impresa che diventerebbe storica. Scopriamo pronostico e quote di Fiorentina-Crystal Palace in programma giovedì 16 aprile alle ore 21. Prova gratis il futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA dedicata ai pronostici! La Fiorentina prima di questo appuntamento di Conference League ha messo in pratica al sicuro la sua salvezza battendo la Lazio nel posticipo del lunedì per 1-0.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fiorentina-Crystal Palace, missione impossibile per Vanoli: pronostico

Notizie correlate

Fiorentina-Crystal Palace, Vanoli a caccia di un'impresa per sognare: il pronosticoNella gara di ritorno dei quarti i viola partono dal duro 0-3 incassato a Londra: senza Kean il tecnico va a caccia di un clamoroso ribaltone Non ci...

Crystal Palace-Fiorentina, Vanoli lancia il terzo assalto viola al trofeo: il pronosticoNella gara di andata dei quarti di Conference il difficile impegno di Londra: la vittoria di Verona consentirà al tecnico di rilanciare qualche...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Crystal Palace-Fiorentina, oggi quarti Conference League: orario, probabili formazioni e dove vederla; Crystal Palace-Fiorentina stasera: orario, formazioni e dove vederla; Missione Conference, ma la Fiorentina a Londra deve rinunciare a Kean; Europa e Conference League, perdono il Bologna e la Fiorentina.

Fiorentina-Crystal Palace, probabili formazioni e dove vederla in tvServe un'impresa. Così in conferenza stampa Paolo Vanoli ha presentato la sfida di domani, dove la Fiorentina sarà chiamata alla mission impossible di ribaltare la pesante sconfitta dell'andata per ... firenzetoday.it

Fiorentina-Crystal Palace, Vanoli a caccia di un'impresa per sognare: il pronosticoPronostico Fiorentina-Crystal Palace quote analisi statistiche precedenti sfida quarti ritorno Conference League di giovedì 16 aprile alle 21 ... gazzetta.it

Quante possibilità ha la Fiorentina di rimonta il 3-0 contro il Crystal Palace - facebook.com facebook

Fiorentina-Crystal Palace, Vanoli: “Dobbiamo fare partita perfetta, spero di restare qui" #SkySport #SkyUECL #ConferenceLeague x.com