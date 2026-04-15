Fiorentina-Crystal Palace i provvedimenti di circolazione

Giovedì 16 aprile si terrà allo stadio Franchi di Firenze la partita di Conference League tra la Fiorentina e il Crystal Palace. Per l’evento sono stati predisposti provvedimenti di circolazione stradale nella zona dello stadio e nelle aree limitrofe, con divieti di sosta e deviazioni del traffico. Le autorità hanno comunicato che tali misure saranno in vigore nella giornata dell’incontro per garantire lo svolgimento della partita.

Firenze, 15 aprile 2026 – Ancora un appuntamento con il calcio europeo allo stadio Franchi. Giovedì 16 aprile allo stadio Franchi si disputerà la partita di Conference League tra la Fiorentina e il Crystal Palace. Fischio di inizio alle 21. Su disposizione della Questura nella zona dello stadio saranno istituiti alcuni provvedimenti di circolazione. In sostanza, i consueti divieti di transito e sosta scatteranno otto ore prima del fischio di inizio della partita. In viale Fanti (tra via Amari e viale Cialdini e tra viale Cialdini e viale Malta, controviali compresi) e viale Cialdini i divieti scatteranno alle 16, quelli di transito tre ore prima del fischio d’inizio.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fiorentina-Crystal Palace, i provvedimenti di circolazione Fiorentina-Parma, i provvedimenti di circolazioneFirenze, 7 marzo 2026 – Domenica 8 marzo la Fiorentina scenderà in campo contro il Parma per il campionato di serie A. Lunedì Fiorentina-Lazio, i provvedimenti di circolazioneFirenze, 11 aprile 2026 – Dopo la delusione della sconfitta rimediata contro il Crystal Palace nell'andata dei quarti di Conference League, la... Temi più discussi: Crystal Palace-Fiorentina, oggi quarti Conference League: orario, probabili formazioni e dove vederla; Crystal Palace-Fiorentina 3-0, le pagelle dei quarti di Conference League; Crystal Palace - Fiorentina (3-0) Conference League 2025; Dove vedere in tv Crystal Palace-Fiorentina, andata dei quarti di Conference League. Fiorentina-Crystal Palace, i provvedimenti di circolazioneFirenze, 15 aprile 2026 – Ancora un appuntamento con il calcio europeo allo stadio Franchi. Giovedì 16 aprile allo stadio Franchi si disputerà la partita di Conference League tra la Fiorentina e il Cr ... lanazione.it Verso Fiorentina-Crystal Palace, Tuttosport: Nessuna illusione ma voglia di sognareNessuno si illude che la Fiorentina riesca domani a trovare un'epica 'remuntada' ribaltando il 3-0 dell'andata maturato in casa del Crystal Palace. Ma come ha dichiarato ... firenzeviola.it #Fiorentina-Crystal Palace, probabili formazioni: #Kean più no che sì. Chi per #Dodò - facebook.com facebook Fiorentina in Conference è notte fonda, sconfitta dal Crystal Palace (3-0) ora serve un’impresa x.com