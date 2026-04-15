Fiorello prova a chiamare la premier in diretta | arriva un messaggio e cambia tutto

Durante una trasmissione radiofonica del mattino, il conduttore ha tentato di chiamare in diretta la premier. Mentre cercava di mettersi in contatto, è arrivato un messaggio che ha interrotto la comunicazione. La telefonata è stata poi interrotta e non è stato possibile parlare con la presidente del Consiglio in quella occasione.

Durante una trasmissione radiofonica del mattino, Fiorello ha inscenato una telefonata in diretta alla presidente del Consiglio. L’iniziativa, presentata inizialmente come una gag, ha preso una piega inattesa quando, dopo alcuni squilli senza risposta, è arrivato sul telefono del conduttore un messaggio attribuito alla premier, letto poi in studio davanti ai presenti. La sequenza è diventata rapidamente oggetto di commenti sui social, anche perché ha messo in contatto, seppure in forma indiretta, un contesto di intrattenimento con una figura istituzionale. La telefonata annunciata in studio. Il momento si è aperto con Fiorello che ha dichiarato di voler chiamare direttamente la presidente del Consiglio, mostrando di avere il numero salvato in rubrica.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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