Durante una trasmissione in diretta, Vidal ha rivelato di aver contattato Chiellini, che gli avrebbe chiesto di chiamarlo nel caso si presentasse un giovane calciatore con potenzialità. Vidal ha riferito di aver ricevuto questa richiesta direttamente dall'ex difensore, senza ulteriori dettagli sulle circostanze o sui contenuti della conversazione. La notizia riguarda quindi un possibile scambio di messaggi tra i due calciatori.

Vidal svela in diretta di avere avuto dei contatti con Chiellini, il quale gli ha chiesto di chiamarlo in caso di presenza di un talento. Le ultime. Il carisma di Arturo Vidal non si spegne mai, nemmeno quando si ritrova forzatamente ai box. Durante la scorsa notte, il celebre centrocampista cileno ha seguito con trasporto la sfida tra il suo Colo Colo e il Deportes Concepción. Impossibilitato a scendere in campo a causa di un infortunio, l’ex guerriero bianconero si è trasformato in un tifoso d’eccezione e, soprattutto, in un talent scout d’assalto attraverso i propri canali social. È stato proprio durante una diretta streaming che King Arturo è rimasto folgorato dalle giocate del giovane Joaquin Sosa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vidal prova a chiamare Chiellini in diretta per consigliare un calciatore: «Giorgio mi ha detto una cosa»

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