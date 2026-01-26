Una vera vergogna! Attacco durissimo a Giorgia Meloni | cosa succede

In Italia si sollevano critiche nei confronti di Giorgia Meloni dopo la diffusione di un video che mostra due giornalisti Rai minacciati da un agente dell’ICE negli Stati Uniti. Le reazioni politiche si sono susseguite, evidenziando tensioni e preoccupazioni sulla gestione delle relazioni internazionali e sulla sicurezza dei giornalisti all’estero. Questo episodio ha acceso un dibattito pubblico sulla tutela della stampa e sul ruolo delle istituzioni.

Le reazioni politiche in Italia sono arrivate a poche ore dalla diffusione di un filmato che documenta un episodio avvenuto negli Stati Uniti: due giornalisti della Rai, impegnati in una ripresa sul campo, vengono minacciati da un agente dell' ICE. L'accaduto ha subito assunto rilievo istituzionale, con le opposizioni che chiedono una presa di posizione netta del governo guidato da Giorgia Meloni. Il video, rilanciato sui social e ripreso da diverse testate, mostra una situazione di forte tensione: la troupe si qualifica come stampa, ma l'interlocuzione con le forze federali degenera in un avvertimento esplicito.

