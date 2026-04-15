Fiorello chiama Giorgia Meloni per una scommessa in diretta | la risposta della premier spiazza tutti

Durante la trasmissione del 15 aprile su Rai Radio 2, durante il programma La Pennicanza, il conduttore ha chiamato in diretta la presidente del Consiglio. La conversazione è avvenuta davanti a un vasto pubblico di ascoltatori, senza preavviso o annunci precedenti. La risposta della premier ha sorpreso chi ascoltava, creando un momento inaspettato e spontaneo nel corso della trasmissione.

Un momento di televisione spontanea che ha sorpreso il pubblico di Rai Radio 2. Durante la puntata del 15 aprile di La Pennicanza, Fiorello ha deciso di chiamare sul cellulare la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in diretta, davanti a migliaia di ascoltatori. Un gesto che sembrava destinato a rimanere senza risposta, ma che ha regalato uno scambio simpatico tra lo showman e la premier. Fiorello La sfida era partita come una scommessa con il pubblico in studio. Fiorello si era vantato di avere il numero personale di Meloni, suscitando lo scetticismo dei presenti. Per dimostrare la veridicità della sua affermazione, il conduttore ha composto il numero in viva voce, lasciando che tutti ascoltassero gli squilli del telefono.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Fiorello chiama Giorgia Meloni per una scommessa in diretta: la risposta della premier spiazza tutti Notizie correlate “Che succede”: Fiorello chiama Giorgia Meloni in diretta: la reazione della PremierDurante la diretta televisiva de “La Pennicanza”, lo showman Fiorello ha annunciato l’intenzione di chiamare al telefono la presidente del Consiglio... Leggi anche: “Angelo io? Decisamente no”, la risposta della premier Meloni sull’opera a San Lorenzo in Lucina spiazza tutti Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Fiorello chiama la vera Giorgia Meloni, lei risponde: Che succede?; Fiorello chiama Giorgia Meloni in diretta a La Pennicanza. Lei risponde prima con un messaggio: Sono impegnata. Che succede?, poi arriva un vocale con uno ciaoooo; Fiorello chiama Meloni in diretta a La pennicanza: Sono impegnata. Ciao; Fiorello chiama la Meloni in diretta: il messaggio inatteso della premier spiazza lo studio. Fiorello chiama Giorgia Meloni in diretta a La Pennicanza. Lei risponde prima con un messaggio: Sono impegnata. Che succede?, poi arriva un vocale con uno ciaooooLo showman tenta di contattare la premier durante La Pennicanza, poco prima dell'incontro con Zelensky: ecco cosa è successo ... ilfattoquotidiano.it Fiorello chiama Giorgia Meloni in diretta durante La Pennicanza: il vocale della premierFiorello ha chiamato tre volte la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in diretta durante la puntata di oggi de La Pennicanza, telefonata andata a vuoto. La premier - che oggi aveva ... leggo.it Giorgia Meloni ha scelto di tenere il nostro paese sotto il ricatto dei combustibili fossili. #Meloni #Gas #Petrolio #Bollette #Dimartedì - facebook.com facebook A Giorgia Meloni non va data solidarietà: va chiesta chiarezza. Da che parte sta la premier Ne ho parlato a Omnibus youtu.be/-0Wrs8zsGoksi… x.com