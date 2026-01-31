Angelo io? Decisamente no la risposta della premier Meloni sull’opera a San Lorenzo in Lucina spiazza tutti

Giorgia Meloni rompe il silenzio e risponde con ironia alle polemiche sul restauro a San Lorenzo in Lucina. La premier ha scritto su Instagram che “no, decisamente non somiglio a un angelo”, commentando le foto di un angelo custode della basilica che, secondo alcuni, assomiglierebbe molto a lei. La vicenda ha scatenato discussioni sui social e tra i cittadini, mentre Meloni cerca di stemperare la situazione con una battuta.

“No, decisamente non somiglio a un angelo”. Con queste parole su Instagram, Giorgia Meloni ha commentato con ironia la vicenda che sta facendo discutere Roma: un restauro nella basilica di San Lorenzo in Lucina che avrebbe dato a uno degli angeli custodi della tomba di Umberto II lineamenti sorprendentemente simili ai suoi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Meloni (@giorgiameloni) La scoperta ha innescato le verifiche della Soprintendenza, che ha disposto un sopralluogo per confrontare il lavoro con i documenti d’archivio. L’obiettivo è stabilire se il restauratore abbia davvero ripristinato l’opera così com’era in origine, oppure se abbia introdotto modifiche non autorizzate. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Il premier Giorgia Meloni risponde alle polemiche nate dopo l’articolo di Repubblica che ha scatenato il gossip sul cherubino della Basilica di San Lorenzo in Lucina.

A Roma, nella basilica di San Lorenzo in Lucina, è spuntato un angelo con il volto di Giorgia Meloni.

