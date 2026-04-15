Durante un’intervista, Fiordelisi ha commentato le recenti dichiarazioni di Chiofalo, sostenendo che l’immagine trasmessa in televisione non rispecchiava completamente la realtà. Ha aggiunto che l’ex concorrente recitava una parte e che, in realtà, avrebbe un’ossessione per la chirurgia estetica, confermando così alcune voci circolate in passato. Le parole sono arrivate dopo la trasmissione di un programma televisivo dedicato a loro.

“Non è così come si vede”: il retroscena dopo Belve. Dietro l’immagine sopra le righe mostrata in tv, ci sarebbe molto di più. A dirlo è Antonella Fiordelisi, che interviene dopo l’intervista di Francesco Chiofalo a Belve e mette in discussione uno degli aspetti che più hanno colpito il pubblico: il suo modo di parlare. Secondo l’ex gieffina, gli errori e le incertezze linguistiche non sarebbero affatto spontanei, ma parte di una costruzione ben precisa: “Non è così stupido come sembra”, ha spiegato, chiarendo che in realtà sa esprimersi correttamente. Un personaggio, dunque, studiato per funzionare davanti alle telecamere. “Gioca con i verbi”: l’accusa sul personaggio costruito.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Fiordelisi smonta Chiofalo: ‘Recita la parte, non è come sembra’, ma conferma l’ossessione per la chirurgia

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