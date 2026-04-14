Durante una recente intervista a Belve, un personaggio noto ha raccontato di aver affrontato numerosi interventi di chirurgia estetica, di cui ha perso il conto. Ha menzionato procedure su orecchie, naso, zigomi e denti, aggiungendo che sembra di avere una tazzina di latte in bocca. Questa stagione del programma ha introdotto una novità, ovvero invitare personaggi coinvolti in polemiche sui social.

Tra le novità, per così dire, di questa stagione di Belve, c’è quella di chiamare personaggi che suscitano polemiche sui social. Nella scorsa puntata la ex gieffina Zeudi Di Palma, stavolta l’ex concorrente di Temptation Island Francesco Chiofalo. E puntuali, ecco le anticipazioni del programma in onda questa sera su RaiDue. Fagnani chiede: “Quando le hanno chiesto quante relazioni ha avuto, lei ha detto: famo trecentocinquanta”. Chiofalo precisa: “E sono stato un po’ parsimonioso!”. Poi aggiunge: “Mi chiamano Chiofalo il nero e non per il colore della pelle. diciamo che sono esuberante da quel punto di vista!”. “Lei voleva essere un principe azzurro”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Quanti interventi di chirurgia estetica ho affrontato? Ho perso il conto. Orecchie, naso, zigomi e denti… Sembra che c’ho una tazzina di latte in bocca”: Francesco Chiofalo a Belve

Leggi anche: Francesco Chiofalo a Belve: “Mi chiamano il nero e non per il colore della pelle. Ho perso il conto dei ritocchi”

Carmelo Cinturrino: «Ho avuto paura, ho sparato perché ho perso la testa». Quello che sappiamo finora sul caso di RogoredoDal giorno dei fatti Carmelo Cinturrino era stato assegnato a mansioni non operative e privato dell’arma di ordinanza.