Gianni Iapichino ha espresso il suo disappunto riguardo alla partecipazione di Fiona May a Pechino Express, affermando di essere lui a proteggere le sue figlie e criticando quanto visto in trasmissione. La campionessa di salto in lungo, insieme al compagno Patrick Stevens, è al centro di discussioni legate alle dinamiche familiari all’interno del reality. L’ex marito ha commentato pubblicamente la situazione, sottolineando il suo punto di vista.

Reality, liti e famiglia al centro dello show: la campionessa di salto in lungo Fiona May, protagonista di Pechino Express insieme al compagno Patrick Stevens, si trova al centro delle critiche dell’ex marito Gianni Iapichino. “Quello che ho visto in TV non è edificante”, ha tuonato l’ex atleta, come riporta Fanpage, difendendo le figlie Larissa e Anastasia. Tra liti furibonde con Jo Squillo e momenti di tensione, a far discutere sono state anche le parole di Stevens, che durante il reality ha dichiarato di aver promesso al papà di May, prima della sua morte, che avrebbe “protetto le sue figlie”. Una frase che non è piaciuta a Iapichino, che ha risposto senza mezzi termini: “Forse voleva dire qualcosa altro, spero lo abbia detto per la poca conoscenza della lingua italiana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sono io a proteggere le mie figlie, non loro. Quello che ho visto a Pechino Express non è edificante”: Gianni Iapichino si sfoga contro l’ex moglie Fiona May e il compagno Patrick Stevens

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Dopo le polemiche di Pechino Express parla il padre e allenatore di Larissa e Anastasia: “Il compagno di May dice che protegge le mie figlie, ma come fa se vive in Belgio" - facebook.com facebook

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