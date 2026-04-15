Finto maresciallo raggira 89enne | Tuo figlio rischia il carcere

Un uomo ha utilizzato la tecnica del finto maresciallo per truffare una donna di 89 anni. L'uomo ha telefonato alla vittima fingendosi un ufficiale delle forze dell'ordine e l'ha convinta che il figlio fosse coinvolto in un incidente e rischiasse il carcere. La donna ha creduto alle false informazioni e l'uomo ha approfittato della situazione. Le autorità stanno indagando sull'accaduto.

Con la tecnica del finto maresciallo avevano raggirato una belfortese di 89 anni facendole credere che il figlio era rimasto coinvolto in un incidente stradale e che rischiava il carcere. L’avevano così convinta a consegnare contanti e numerosi monili in oro per pagare le sue spese legali ed evitargli gravi conseguenze. Ma i due truffatori sono stati incastrati dalle immagini di videosorveglianza e dai testimoni. L’episodio è avvenuto a maggio dell’anno scorso e, dopo quasi un anno di indagini da parte dell’Arma, il cerchio si è chiuso. Si tratta di due giovani campani, di 21 e 29 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine: sono stati denunciati per truffa aggravata in concorso.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Finto maresciallo raggira 89enne: "Tuo figlio rischia il carcere" Arrestata una coppia di truffatori. Finto maresciallo raggira un 62enne. Sventato il maxi furto di gioielliSono perfettamente consapevoli del fatto che le forze dell’ordine rappresentano un punto di riferimento per i cittadini, soprattutto per chi è più... Leggi anche: "Tua figlia rischia l'arresto, devi pagare la cauzione", 89enne vittima della truffa del finto carabiniere