arrestata una coppia di truffatori finto maresciallo raggira un 62enne sventato il maxi furto di gioielli

21 feb 2026

Una coppia di truffatori è stata arrestata dopo aver tentato di ingannare un uomo di 62 anni con una frode telefonica. I due avevano creato una falsa identità da ufficiali di polizia per convincere la vittima a consegnare denaro e gioielli. La polizia è intervenuta appena in tempo, impedendo il furto di preziosi che avrebbe potuto causare gravi perdite. Gli agenti hanno poi fermato i sospetti nel loro domicilio.

Sono perfettamente consapevoli del fatto che le forze dell’ordine rappresentano un punto di riferimento per i cittadini, soprattutto per chi è più fragile. Per questo si fingono tali, quasi sempre carabinieri e, con la scusa dell’incidente capitato ad un parente, o altre bugie, riescono a raggirare e derubare le vittime. Dopo il recente arresto di due cittadini italiani di 19 e 33 anni – residenti in provincia di Torino – da parte della polizia di Stato, lo scorso martedì i carabinieri dei nuclei operativi e radiomobili di Sassuolo e Modena hanno ammanettato una coppia di amici napoletani, lui 33 anni, lei 29 per tentata truffa aggravata e tentata rapina impropria ai danni di un uomo, di 62 anni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

