arrestata una coppia di truffatori finto maresciallo raggira un 62enne sventato il maxi furto di gioielli

Una coppia di truffatori è stata arrestata dopo aver tentato di ingannare un uomo di 62 anni con una frode telefonica. I due avevano creato una falsa identità da ufficiali di polizia per convincere la vittima a consegnare denaro e gioielli. La polizia è intervenuta appena in tempo, impedendo il furto di preziosi che avrebbe potuto causare gravi perdite. Gli agenti hanno poi fermato i sospetti nel loro domicilio.

Sono perfettamente consapevoli del fatto che le forze dell’ordine rappresentano un punto di riferimento per i cittadini, soprattutto per chi è più fragile. Per questo si fingono tali, quasi sempre carabinieri e, con la scusa dell’incidente capitato ad un parente, o altre bugie, riescono a raggirare e derubare le vittime. Dopo il recente arresto di due cittadini italiani di 19 e 33 anni – residenti in provincia di Torino – da parte della polizia di Stato, lo scorso martedì i carabinieri dei nuclei operativi e radiomobili di Sassuolo e Modena hanno ammanettato una coppia di amici napoletani, lui 33 anni, lei 29 per tentata truffa aggravata e tentata rapina impropria ai danni di un uomo, di 62 anni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Finto carabiniere raggira una coppia, il truffatore bloccato dalla Squadra Mobile con collane e diamantiA Ancona, una coppia di anziani è stata truffata da un uomo che si è spacciato per un carabiniere, tentando di sottrarre circa 30mila euro tra gioielli e diamanti.

"C'è stata una rapina, dobbiamo fotografare i suoi gioielli": finto giudice raggira un medico che consegna la sua pistolaUn uomo ha denunciato una rapina, perché i truffatori gli hanno chiesto di fotografare i suoi gioielli.

